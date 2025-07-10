Ömer Çelik Canlı Yayında Yanıtladı: Terörsüz Türkiye Süreci Hangi Aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde sona gelindi. Terör örgütü PKK’nın yarın Irak’ta silah bırakması bekleniyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yapacağını duyurmasının ardından tv100’de Özel Röportaj programına konuk oldu.

Ömer Çelik, "Silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Ömer Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve fesih söz konusu var. Bütün bu sürecin bu çerçevede nihayetlenmesi sona ermesi gerekiyor.

Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.

CUMARTESİ GÜNÜ NE OLACAK?

Çok kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular ele alınacak. Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak.

Epey zamandır dış politikayla ilgili yoğun bir temas yürütüyor. O konularla ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna- Rusya meselesinden Gazze meselesine kadarki çerçevede o konuşmada bütün bunlarda gelinen aşamayı söyleyecek. Bütün bu Terörsüz Türkiye ile ilgili adımlar atılması halinde yarınki beklentimizin hayata geçmesiyle beraber ilk değerlendirmesini cumartesi sabah yapmış olacak.

Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeyi değerlendirdiğinde hepimiz dinleyeceğiz."

Kaynak: tv100