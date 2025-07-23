Ozzy Osbourne'un Serveti Dudak Uçuklattı

Rock efsanesi Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Osbourne'un servetinin 220 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Servetini eşi Sharon ve altı çocuğuna bırakmayı planladığı öğrenildi.

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Ozzy Osbourne'un Serveti Dudak Uçuklattı
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Heavy metalin babası olarak anılan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayata veda etti. Black Sabbath’ın kurucu vokalisti olarak 1970’lerde müzik dünyasına damga vuran, ardından solo kariyeriyle efsaneleşen Osbourne, Parkinson hastalığı ve omurilik sorunları nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

5 Temmuz 2025’te Birmingham’daki Villa Park’ta, Black Sabbath’ın “Back to the Beginning” adlı veda konserinde, sağlık sorunları nedeniyle tahtta oturarak performans sergileyen sanatçı, 40 binden fazla seyirci ve 5,8 milyon canlı yayın izleyicisiyle unutulmaz bir kapanış yapmıştı. Konserin 190 milyon dolarlık geliri, Parkinson araştırmaları ve çocuk hastanelerine bağışlanmıştı.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Finance Monthly’ye göre, Osbourne’un vefatında geride bıraktığı servet 220 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servet, Black Sabbath ve solo kariyerinin yanı sıra “The Osbournes” reality şovu, Ozzfest, emlak yatırımları ve reklam anlaşmalarından elde edildi. Osbourne, servetini eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planladığını yıllar önce açıklamıştı. Sharon, “Çocuklarımın kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum, ancak bakımları sağlanacak” demişti. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını KaybettiGeçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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