Savunma Sanayii Fuarı'nda İsrail Protestosu

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33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanlarının da katıldığı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) dikkat çeken bir protesto yapıldı.

Bir grup protestocu İsrail'in saldırılarının devam ettiği Filistin'e destek olmak amacıyla "Bebekler katlediliyor", "Katiller" sloganları attı. Polis ekipleri, protestocuları gözaltına aldı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail’in uzun süredir uyguladığı abluka ve kısıtlı insani yardımlar nedeniyle bölgede açlık kaynaklı ölümler artış gösterdi. Son iki gün içerisinde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e ulaştı. Bu can kayıplarının 15’i yalnızca son 24 saatte yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk da bulunuyor.

AÇLIĞA BAĞLI ÖLÜM SAYISI 100'Ü GEÇTİ

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarının ardından, Gazze’de açlık sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 101’e yükseldi. Sağlık kuruluşlarının verilerine göre, bu kişilerin 80’i çocuktu. Hastanelere, yaş farkı gözetmeksizin yüzlerce kişi ağır yetersiz beslenme şikâyetiyle başvurmaya devam ederken, 17 bin çocuk ise hayati tehlike oluşturacak düzeyde açlıkla mücadele ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi