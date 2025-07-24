Cumartesi Anneleri'nin Simge İsmiydi: Emine Ocak Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

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Cumartesi Anneleri'nin simge isimlerinden Emine Ocak, 89 yaşında hayatını kaybetti. 1995 yılından beri oğlu Hasan Ocak ve gözaltında kaybedilen herkes için adalet mücadelesi veren Emine Ocak için bugün saat 10.00'da, yıllarca adalet arayışını sürdürdüğü Galatasaray Meydanı’nda bir veda töreni düzenlendi. Ocak'ın cenazesi, kayıp yakınları olan kadınlar tarafından omuzlarda taşındı.

Galatasaray Meydanı'ndaki veda töreninin ardından Emine Ocak, saat 16.00 itibarıyla da Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.

'BEDENİ AYRILSA DA RUHU BİZİMLE'

Cenazede Ocak ailesi adına konuşan Dursun Ocak, ablasının mücadeleci ruhunu vurgulayarak "Canlar cümleniz hoş geldiniz. Ablam gerçekten mücadeleciydi. Bugün aramızdan sadece bedeni ayrılıyor ancak ruhu bizimle beraber. Bizim inancımızda beden ölür can ölmez. Eminim şimdi diğer tarafta da mücadele verecek. Dünyada insan insanı öldürüyor diye isyan edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi