Canlı Yayında Korkutan Uyarı: 'Yangınların Artma Riski Var'

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Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken, dün Eskişehir’de yangınlara müdahale eden 11 görevli yaşamını yitirmişti. Yangınlarla mücadele devam ederken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 ekranlarında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın önemli uyarılarını aktardı.

Eskişehir Seyitgazi’de önceki gün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar’a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha kadar ekipler mücadele verdi. Alevlerin Afyonkarahisar’a ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı ile görüşen Burhan, tv100 ekranlarında, bakanın dikkat çeken uyarılarını aktardı:

"Tarım Bakanı bir uyarı yaptı. Kendisi 'Orman personelimiz, bakanlık personelimizle uçak ve helikopterle yangınlara müdahale ediyoruz. Bilecik, Sakarya ve Eskişehir'de yangınlar devam ediyor. Bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta başına kadar sert rüzgârlar olacak. Sert rüzgarlar nedeniyle yangının artma riski var. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olsun' diye uyarı yapmamızı rica etti."

Kaynak: tv100