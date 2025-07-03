Bingöl'den Sonra Erzurum'da Soba Kuruldu

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Erzurum'da bir esnaf, temmuz ayında yaşanan soğuk nedeniyle soba yaktı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

'BÖYLE DE GÜZEL'

Soğuk nedeniyle bir iş yerinde soba yakıldı. Sobanın etrafında arkadaşıyla ısınan Abdülcelil Taş, "Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler yoğun sıcaktan yakınırken, bizler de üşümekten korunmak için soba yakıyoruz. Ama olsun Erzurum böyle de güzel" dedi.

Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da DA hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyretmiş, kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmuştu.

Kaynak: AA