Bingöl'den Sonra Erzurum'da Soba Kuruldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin ardından Erzurum’un Yakutiye ilçesinde de sobalar yeniden kuruldu. Soğuk havada üşüyen esnaf sobanın etrafında ısınmaya çalıştı.

Son Güncelleme:
Bingöl'den Sonra Erzurum'da Soba Kuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum'da bir esnaf, temmuz ayında yaşanan soğuk nedeniyle soba yaktı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

'BÖYLE DE GÜZEL'

Soğuk nedeniyle bir iş yerinde soba yakıldı. Sobanın etrafında arkadaşıyla ısınan Abdülcelil Taş, "Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler yoğun sıcaktan yakınırken, bizler de üşümekten korunmak için soba yakıyoruz. Ama olsun Erzurum böyle de güzel" dedi.

Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da DA hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyretmiş, kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Samsun'da Büyüleyen Olay! Görenler Telefona Sarıldı Samsun'da Büyüleyen Olay! Görenler Telefona Sarıldı
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak
Edirne'de Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi Edirne'de Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Alev Hattında Son Durum Ne? İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi ALEVLERE KARŞI ZORLU MÜCADELE