Abdullah Güler'i Çileden Çıkaran Soru! Gazeteciye Sert Çıkıştı: 'Şu AK Parti'ye Bir Teşekkür Edin Ya!'

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Zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifi, 20 Haziran’da TBMM Komisyonu’ndan geçti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan düzenlemeyle ilgili soruya AKP Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sert bir yanıt verdi.

Güler, zeytinliklerle ilgili soru soran bir gazeteciye şu ifadeleri yöneltti:

'BİR TEŞEKKÜR EDİN YA!'

"Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin. 2003'te 87 milyon adet olan zeytinlik sayısı şu anda 210 milyon. Nasıl oldu bu?"

NE OLMUŞTU?

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifi, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. TBMM Sanayi Komisyonu'nun toplantısında da gergin anlar yaşanmıştı. Toplantıya katılmak isteyen muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular, isimleri listede olmadığı gerekçesiyle Meclis korumaları tarafından içeri alınmayınca ortalık karışmıştı.

AKP milletvekillerinin TBMM'de sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilmişti.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi