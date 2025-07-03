Samsun'da Büyüleyen Olay! Görenler Telefona Sarıldı

Samsun’un Karadeniz’e kıyısı olan ve doğa ile iç içe görüntüler sunan Yakakent’teki gün batımı görenleri büyüledi. Manzarayı görenler bu anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Samsun'da Büyüleyen Olay! Görenler Telefona Sarıldı
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Samsun’un Karadeniz’e kıyısı olan şirin ilçesi Yakakent’te gün batımı, doğa ile iç içe görüntüler sunuyor. Sahil boyunca bir araya gelen vatandaşlar, güneşin denize kavuştuğu o anları izleyerek günün yorgunluğunu atıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle dikkat çeken Yakakent, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz doğası sayesinde hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ilçe, gün batımı saatlerinde görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaparak hem doğayla baş başa vakit geçiriyor hem de cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Sahildeki kafe ve restoranlar da bu manzaraya karşı keyifli dakikalar sunuyor.

Kaynak: AA

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