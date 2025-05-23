İdo Tatlıses'in Eşi Yasemin Şefkatli Paylaştı: İkiz Bebeklerle İlk Uçak Macerası...

İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ay ameliyat olan 1 yaşındaki ikiz oğullarıyla ilk kez uçağa bindi. Bu deneyimlerini sosyal medyadan paylaşan ünlü çiftin paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
İdo Tatlıses'in Eşi Yasemin Şefkatli Paylaştı: İkiz Bebeklerle İlk Uçak Macerası...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın tek oğulları İdo Tatlıses, kameralar önünde geçirdiği çocukluğunun ardından büyüdü ve babasının izinden gitmeye karar verdi. Şarkıcılık kariyerine devam eden İdo Tatlıses, iyi giden iş hayatının yanında özel hayatında da mutluluğu buldu. Bir AVM'de tesadüfler üzerine tanıştığı Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı, 2021 yılında gösterişli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Sık sık eşine olan aşkından bahseden İdo Tatlıses, 2024 yılının ocak ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Sinan Emir ve İbrahim Ayel adındaki ikiz oğullarına kavuşan ünlü çift, geçtiğimiz ay ise zor bir süreç geçirdi. Çiftin oğulları gözlerindeki sorun nedeniyle bir ameliyat oldu. Ameliyatın ardından bebeklerinin durumuyla ilgili açıklama yapan anne Yasemin Şefkatli, iki oğlunun sağlığının da iyi olduğunu belirtti.

İdo Tatlıses'in Eşi Yasemin Şefkatli Paylaştı: İkiz Bebeklerle İlk Uçak Macerası... - Resim : 1

'İLK UÇAK MACERAMIZ'

Ameliyatın iyi geçmesi sonrasında tatile gitme kararı veren çift, bebekleriyle beraber aile olarak Antalya'ya gitti. Bebekleriyle ilk kez uçağa bineceğini ve bu nedenle çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yasemin Şefkatli, bir oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Şefkatli, uçaktan inmeden önce de bir fotoğraf daha çekip paylaşarak "İkizlerle ilk uçak maceramız sorunsuz bitmiştir" dedi.

İdo Tatlıses'in Eşi Yasemin Şefkatli Paylaştı: İkiz Bebeklerle İlk Uçak Macerası... - Resim : 2

'AYNI İBRAHİM TATLISES'

Ünlü çiftin Instagram üzerinden paylaştığı hikayeleri sosyal medyada da büyük etkileşim aldı. Birçok anne bebekleriyle, özellikle ikiz çocuklarla beraber hareket edip tatil yapmanın çok zor olduğunu söyleyerek kendi deneyimlerini anlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğullarının, İbrahim Tatlıses'e olan benzerliğine dikkat çekti. Sosyal medyada "Hık demiş dedelerinin burnundan düşmüşler" ve "Bu kadar benzerlik olmaz" gibi yorumlar yapıldı.

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