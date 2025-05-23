Ünlü Rapçi Kid Cudi Mahkemede Her Şeyi Anlattı: 'Diddy Arabamı Patlattı'

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi ve müzik prodüktörü Diddy, cinsel istismar, seks kaçakçılığı, fuhuş, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suçlamayla tutuklanırken, yargılanma süreci başladı. Diddy'nin duruşmasında tanık olarak konuşması için mahkemeye çağrılan isimlerden biri de ünlü rapçi Kid Cudi oldu. New York Manhattan'daki mahkemede savcılığın tanığı olarak çağrılan rapçi, 22 Mayıs Perşembe günü ifade verdi.

Diddy hakkında korkunç suçlamaları ilk ortaya çıkaran kişi olan şarkıcı Cassie, 2007-2018 yılları arasında Diddy ile ilişki yaşarken, onunla ayrıldığı bir dönem de Kid Cudi ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. İfadesinde 2011 yılında Diddy ile ayrıyken Cassie ile romantik bir ilişki yaşadığını doğrulayan rapçi Kid Cudi, o dönemde evine zorla girildiğini, köpeğinin banyoya kilitlendiğini ve daha sonra mavi Porsche arabasına molotof kokteyli atıldığını ve patlatıldığını söyledi.

'MARVEL KÖTÜSÜ GİBİYDİ'

Cassie ile ilişkisi nedeniyle Diddy'nin hedefi olduğuna inandığını belirten ünlü rapçi, 2011 yılında her ikisinin de güvenliğinden endişe ettiği için ilişkilerinin bittiğini açıkladı. Kid Cudi, Diddy'nin "şiddet yanlısı" bir adam olduğunu düşündüğünü vurguladı. Olayın ardından Diddy ile Los Angeles'taki Soho House'da buluştuğunu ve onun "bir Marvel kötüsü gibi elleri arkasında" durduğunu anlattı.

Cassie'nin de katıldığı görüşmede Kid Cudi, Diddy'ye "Arabam konusunda ne yapacağız?" diye sorduğunu ifade etti. Diddy'nin ise buna karşılık "Neden bahsettiğini bilmiyorum" dediğini ancak bu tepkiye inanmadığını söyledi. Bundan birkaç yıl sonra Soho House'da tekrar karşılaştıklarını söyleyen rapçi, Diddy'nin "her şey için" özür dilemek istediğini söylediğini anlattı.

Diddy'nin davasında 13 Mayıs'ta ifade vermeye başlayan Cassie, fiziksel şiddet, sistematik cinsel saldırı ve duygusal manipülasyona maruz kaldığını anlattı. Çok sayıda tanıkla, yaşadığı işkencenin doğruluğunu destekleyen Cassie'ye karşı Diddy, baştan beri suçsuz olduğunu iddia ediyor. Ünlü rapçi, Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde kefaletsiz olarak tutuluyor.