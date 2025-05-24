Freddie Mercury’nin Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı

Queen’in efsanevi solisti Freddie Mercury'nin gizli bir kızının olduğu iddiası, yeni bir biyografiyle gün yüzüne çıktı. 1976 yılında dünyaya geldiği öne sürülen kadın, mektuplarında şarkıcıyla derin bir bağ kurduğunu söyledi. Mercury'nin, 17 günlüğünü kızına miras bıraktığı ve kızının mahremiyetini korumak için adını açıklamak istemediği belirtildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Freddie Mercury’nin Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı

Queen’in unutulmaz solisti Freddie Mercury’nin, kamuoyundan saklanan bir kızı olduğu öne sürüldü. Lesley-Ann Jones’un kaleme aldığı ve 5 Eylül’de yayımlanacak olan 'Love, Freddie' adlı biyografide, 1976 yılında doğduğu iddia edilen “B” isimli kadının, Mercury ile olan bağını anlattığı el yazısı mektuplara yer veriliyor. İddiaya göre bu bilgi, sadece Mary Austin, Mercury’nin ailesi ve en yakın çevresi tarafından biliniyordu.

Freddie Mercury’nin Sır Gibi Sakladığı Kızı Ortaya Çıktı - Resim : 1

17 GÜNLÜĞÜNÜ MİRAS BIRAKTI

Biyografide yer alan mektuplarda, “B”, Mercury’yle sevgi dolu bir ilişki yaşadığını ve çocukluğundan itibaren onun gerçek babası olduğunu bildiğini söylüyor. Mektubunda, “Freddie benim babamdı ve hala öyle,” ifadelerine yer veren kadın, doğumunun olağandışı koşullarına rağmen Mercury’nin kendisine bağlı ve özverili bir baba olduğunu belirtti. Mercury’nin, 1991’deki ölümünden önce kızına 17 günlüğünü miras bıraktığı ve bu günlüklerin yıllarca gizli tutulduğu öne sürüldü.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULDU

Yazar Jones, başta şüpheyle yaklaştığı bu iddiaları, yazışmalar, anılar ve kadının maddi çıkar aramamasına dayanarak inandırıcı bulduğunu ifade etti. Kadının kimliğinin gizli kalması için özel bir düzenleme yapıldığını ve herhangi bir miras belgesinde adının geçmediğini aktaran yazar, Mercury’nin onu üç farklı evde de ağırladığını ve turnelerdeyken her gün iletişimde kaldığını söyledi.

“B”nin annesinin kimliği açıklanmazken, Mercury’nin bir arkadaşının eşi olduğu ve Katolik inancı nedeniyle kürtaj seçeneğinin hiç düşünülmediği belirtildi. Günümüzde Avrupa’da yaşayan ve sağlık çalışanı olan “B”, mahremiyetini korumak istediğini, kendisinin kim olduğunun bilinmesini istemediğini kaydetti.

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