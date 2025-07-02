Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun 9 Saatlik Estetik Sonrası Hali Şoke Etti! 'Yüzü Daha da Küçülmüş'

Daha önce ‘Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum’ sözleriyle gündem olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin doğum gününde görüntülendi. Ünlü modacı, estetik operasyonu sonrasında oluşan ödemlerinin iyileşmesi için daha çok vakit olduğunu belirterek son halinin değişeceği sinyalini verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun 9 Saatlik Estetik Sonrası Hali Şoke Etti! 'Yüzü Daha da Küçülmüş'
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Daha önce yaptığı açıklamalarda doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, “Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum” sözleri ile çok konuşulmuştu.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun 9 Saatlik Estetik Sonrası Hali Şoke Etti! 'Yüzü Daha da Küçülmüş' - Resim : 1

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu kısa bir süre önce 9 saatlik estetik operasyon geçirmiş ve yüzündeki ödem yüzünden pasaport kontrolünden geçememişti. Geçirdiği ameliyatla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.

Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun 9 Saatlik Estetik Sonrası Hali Şoke Etti! 'Yüzü Daha da Küçülmüş' - Resim : 2

ÖDEMİM VAR

13 günlük bir iyileşme süreci yaşayan Gülşah Saraçoğlu, arkadaşı Deniz Seki’nin doğum gününde ortaya çıktı. Ünlü modacı “Daha ödemlerim vardı aslında. Ancak yavaş yavaş iniyor" dedi.

PASAPORT KONTROLÜNE TAKILMIŞTI

Saraçoğlu’nun havalimanında pasaport kontrolüne takılıp, son halinin pasaportundaki fotoğrafın eşleşme sağlayamaması üzerine parmak iziyle kimliğini kanıtlaması gündem olmuştu.

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