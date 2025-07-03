Kemal Sunal'sız 25 Yıl... Ali Sunal'ın Mesajı Herkesi Duygulandırdı

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"Hababam Sınıfı", "Çöpçüler Kralı", "Şabanoğlu Şaban" ve "Tosun Paşa gibi pek çok Yeşilçam klasiğiyle hafızalarda yer eden, Türk sinemasının en büyük aktörlerinden biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti. Sunal'ın ölümünün üzerinden 25 yıl geçse de, hatırası filmleriyle birlikte hala değerle hatırlanıyor.

Usta sanatçının vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla, kendisinin izinden giderek oyuncu olan oğlu Ali Sunal da duygusal bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını anan Ali Sunal, mesajında "3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın asla bırakmazdın beni biliyorum ama işte zaman gelmişti…" ifadelerine yer verdi.

'HEP YANIMDA OL BABA'

Babasının vefatı sonrası kendisinin ve ailesinin çok yalnız hissettiğini vurgulayan Ali Sunal, "Seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim BABA kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda kalbimde ol baba" sözleriyle Kemal Sunal'a seslendi.

Babasının varlığına çok ihtiyaç duyduğunu belirten Sunal, "Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım nazlanayım sana, seni seven herkesin hepimizin yanında ol babam, sensiz çok eksiğiz…" sözleriyle mesajını noktaladı.

Ali Sunal'ın mesajına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok kişi Kemal Sunal'a olan sevgi ve özleminin dile getirerek anma mesajları yayımlarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da kendi kayıp deneyimlerini paylaştı.