Ünlü Sanatçı Alevlerin Ortasında Kaldı! Tek Bir Sözüyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

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"Aşkım", " Okul Bitince", "Yanlışa Af Yok", "Arada Bir", "Kapı Zili", "Sus" ve "Allah Var" gibi şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Yaşar İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarını korkuttu.

ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Duygusal şarkılarıyla müzik dünyasında hüzünlü bir iz bırakan sanatçı, İzmir’de yangında alevlerin tam ortasında kaldı.

Instagram hesabından korkunç manzaranın fotoğrafını paylaşan Yaşar İpek "Yanıyordum, resmen yanıyordum" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi. İpek’in paylaşımı İzmir’deki yangının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

'MÜDAHALE SÜRÜYOR'

İzmir’in Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde etkisini gösteren orman yangınına müdahaleler devam ederken, İzmir Valisi Süleyman Elban bugün yaptığı son açıklamada söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi: Yangın otobanın olduğu noktada sıkıştırıldı. Otobanı da trafiğe açacağız. Yangına müdahalemiz devam ediyor. 1100 civarında araç ve binlerce personelimizle çalışanlarınız devam ediyor. Hem karadan hem havadan kesintisiz mücadele veriyoruz. Yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yangınlar insan kaynaklı değil. Elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

1980 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Yaşar ipek, İstanbul’da taşındıktan sonra halk müziğine yöneldi.

Kendine özgü bir müzik tarzı yaratan sanatçının albümleri arasında "Aşkım", " Okul Bitince", "Yanlışa Af Yok", "Arada Bir", "Kapı Zili", "Sus" ve "Allah Var" gibi şarkılar yer alıyor. Hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden İpek, hem oyunculuk kariyeriyle hem de müzikteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.