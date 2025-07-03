Bakan Yerlikaya Açıkladı! Orman Yangınlarının Acı Bilançosu… İşte İl İl Hasarın Boyutu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya “Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü" dedi.

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Bakan Yerlikaya Açıkladı! Orman Yangınlarının Acı Bilançosu… İşte İl İl Hasarın Boyutu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir, Manisa ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınları sonrasında ortaya çıkan acı bilançoyu açıkladı.

Bakan Yerlikaya Açıkladı! Orman Yangınlarının Acı Bilançosu… İşte İl İl Hasarın Boyutu - Resim : 1

EN ÇOK KONUT HASARI İZMİR'DE

Bakan Yerlikaya, günlerce süren orman yangınları sonrasında İzmir’de 110, Bilecik’te 69, Manisa’da 5 konutun ağır hasar aldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Açıkladı! Orman Yangınlarının Acı Bilançosu… İşte İl İl Hasarın Boyutu - Resim : 2

21 MİLYONLUK ÖDEME

3 il için toplamda 21 milyon 603 bin 400 TL destek ödemesi yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, Bilecik’teki vatandaşlara konteyner yaşam alanları oluşturulduğunu da söyledi.

Bakan Yerlikaya Açıkladı! Orman Yangınlarının Acı Bilançosu… İşte İl İl Hasarın Boyutu - Resim : 3

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14.258.400 TL, Bilecik İlimiz için 5.745.000 TL, Manisa ilimiz için 1.600.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapılmıştır.

Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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