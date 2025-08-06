Ayşe Sena Şeref Uluslararası Yarışmada Türkiye’yi Temsil Edecek

Miss Turkey 2024’ün 12 numaralı finalisti Ayşe Sena Şeref, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

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Ayşe Sena Şeref Uluslararası Yarışmada Türkiye’yi Temsil Edecek
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Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Ayşe Sena Şeref, 2025 yılında düzenlenecek Miss International yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek isim oldu.

Ayşe Sena Şeref Uluslararası Yarışmada Türkiye’yi Temsil Edecek - Resim : 1

Miss International, Japonya merkezli Uluslararası Kültür Derneği tarafından düzenlenen prestijli bir güzellik yarışması. İlk kez 1960 yılında düzenlenen bu organizasyon, dünyanın önde gelen dört büyük güzellik yarışmasından biri olarak kabul ediliyor. Yarışma, her yıl farklı ülkelerden gelen ulusal güzellerin katılımıyla uluslararası kültürel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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