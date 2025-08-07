Tutuklu Fenomen Neslim Güngen’e Büyük Şok! Herkesin Konuştuğu İddiaya Avukatından İlk Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturmada, güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği ihbarları sonrasında tutuklanan fenomen Neslim Gülgen hakkında yeni bir iddia ortaya çıkmıştı.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Ünlü fenomen adına düzenlenmiş’ İstanbul polis’ ibareli kimlik belgesi olduğu iddia edilmişti. Ünlü fenomenin avukatı Müslüm Demirtekin, çok konuşulan iddiya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

'POLİS KARTI' İDDİASI DOĞRU MU?

“Son günlerde bazı basın yayın organlarına bağlı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında müvekkil Neslim Güngen'i hedef alan, gerçeği yansıtmayan ve hakaret içeren paylaşımların yer aldığı görülmektedir” diye belirten Avukat Demirtekin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

“Müvekkil Neslim Güngen 1 yılı aşkın süredir haksız ve hukuka aykırı şekilde tutukludur” diye vurgulayan Demirtekin, fenomen hakkındaki mahkeme kararı ithamlarına sert tepki gösterdi.

SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIMAKTA

Demirtekin, suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi: Söz konusu haber içeriklerinde, kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen, müvekkil hakkında adeta hüküm verilmişçesine birtakım ithamlarda bulunulmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu tür yaklaşımlar, hem Anayasa ile koruma altına alınmış masumiyet karinesini ihlal etmekte hem de kişilik haklarına açık bir saldırı niteliği taşımaktadır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Paylaşımların ve haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini altını çizen Demirtekin, basın yayın organları ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan, kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturmada sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TEK TEK İHBAR GELMİŞTİ

Ünlü fenomenin kendi ismini taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği ve iddia edilmişti. Hakkında 'Dilan Polat ne yapıyorsa, aynısını Neslim Güngen de yapıyor' ihbarı yapılan fenomen ve eşi, tutuklanmıştı.

Neslim Güngen'in güzellik merkezine gittikten sonra vücutlarında yanık, enfeksiyon ve yaralar gibi kalıcı sorunlar meydana gelen mağdurlar da soruşturmaya dahil edilmişti.

BAKANLIK ONAYI OLMAYAN BELGELER

Savcı tarafından yapılan değerlendirmede, örgütün sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleri ile eğitim düzeyi yeterli olmayan personelleri çalıştırarak, sağlık bakanlığı onayı olmayan sahte belgelerle kayıt dışı kullanılan cihazlar sonrasında halk sağlığını tehlikeye attığı ve bu sayede örgütün haksız kazanç sağladığı belirtilmişti.

308 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etmişti. Süreçte iddianame kabul edilmiş, mahkeme tarihi ise 29 Eylül olarak bildirilmişti.