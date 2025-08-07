Ava Giderken 'Avlandı'... Ünlü Milyoner, Katletmek İstediği Buffalo Tarafından Öldürüldü

ABD’nin Texas eyaletinde "av" adı altında işlediği hayvan cinayetleriyle övünmesi ile tanınan milyoner Asher Watkins, Güney Afrika’da avlamak için takip ettiği bir buffalo tarafından öldürüldü.

ABD'nin Texas eyaletinde tanınan bir emlakçı olan milyoner Asher Watkins, hayvan avlamak isterken öldürüldü. 52 yaşındaki Watkins, Güney Afrika’da, katletmek amacıyla 1.3 ton ağırlığında bir buffaloyu takip ederken, hayvanın geri dönüp kendisine doğru saldırması sonucu hayatını kaybetti. Hayvanın ise yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Av" adı altında cinayet için parayla tur düzenleyen Coenraad ve Vermaak Safari adlı firma, yaşanan olayla alakalı yaptığı açıklamada "Derin bir üzüntüyle ABD'den müşterimiz ve dostumuz Asher Watkins'in trajik ölümünü doğruluyoruz" ifadelerine yer verdi.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLERLE ÖVÜNMÜŞ

Asher Watkins'in Texas'ta çiftlik satan bir emlak firmasının sahibi olduğu belirtildi. Texas’ın Dallas şehrinde birçok başka vahşi hayvanı da öldürüp "av albümlerini" paylaştığı ortaya çıkan Watkins'in ölümü sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

