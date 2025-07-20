MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Siyasi Parti Turu

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Siyasi Parti Turu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. Edinilen bilgiye göre; MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Terörsüz Türkiye’de 'Eve Dönüşün Yol Haritası'... Af Olacak mı? AKP’li Kurmaylardan Kulis Bilgisi SızdıTerörsüz Türkiye’de 'Eve Dönüşün Yol Haritası'... Af Olacak mı? AKP’li Kurmaylardan Kulis Bilgisi SızdıGüncel
Bakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Turu, Şehit Ailelerine Süreci AnlattıBakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Turu, Şehit Ailelerine Süreci AnlattıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MİT
Son Güncelleme:
Edirne'nin Simgesi Nehir Tamamen Kurudu Edirne'nin Simgesi Nehir Tamamen Kurudu
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
Bursa'da Ücretsiz Karpuzu Duyan Akın Etti Bursa'da Ücretsiz Karpuzu Duyan Akın Etti
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Bulantı, Kusma, Ateş, İshal... Yazın Sessiz Tehlikesi, Gıdalardaki Gizli Düşman! Uzmanından Kritik Uyarılar Bulantı, Kusma, Ateş, İshal... Yazın Sessiz Tehlikesi, Gıdalardaki Gizli Düşman!
Bursa'da Ciple Bisiklet Çarpıştı Bursa'da Ciple Bisiklet Çarpıştı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak 81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'