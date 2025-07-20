Sivas'ta Otomobil Tıra Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

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Sivas'ta Otomobil Tıra Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akgöz idaresindeki (35) 07 AYR 988 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mahmud Sedeshi'ye ait 96 AAN 664 yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şeyda (32), Doğa (3) ve Alperen Akgöz (7) ile Şeyma (28) ve Akkız Erkarakuş (57) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Doğa Akgöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Akgöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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