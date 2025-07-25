Paris'teki Suriye Diplomasisinde Ortalık Birbirine Girdi! SDG Masaya Oturmadı, İsrailli Bakan Geldi

ABD ve Fransız yetkililerin nezdinde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve SDG lideri Mazlum Abdi’nin Paris'te yapması planlanan görüşme son dakikada iptal edildi. Abdi'nin görüşmeden vazgeçtiği söylenirken, aynı gün içinde ise bu kez Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, Paris’e görüştü.

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Paris'teki Suriye Diplomasisinde Ortalık Birbirine Girdi! SDG Masaya Oturmadı, İsrailli Bakan Geldi
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Suriye'deki çatışmalar dünyayı alarma geçirirken, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te ABD ve Fransız yetkililerin nezdinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi'nin yapacağı belirtilen görüşme aniden iptal edildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Mazlum Abdi’nin 19 Temmuz’da Ürdün’ün başkenti Amman’daki görüşmesinin arkasından Paris’teki toplantıda SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegre olması ve mart ayında Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmanın nasıl yürürlüğe alınacağının görüşüleceği öngörülüyordu.

Paris'teki Suriye Diplomasisinde Ortalık Birbirine Girdi! SDG Masaya Oturmadı, İsrailli Bakan Geldi - Resim : 1
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

'GERİLİMİ AZALTMAYI BAŞARDIK'

İddiaya göre Abdi, Şeybani ile yapacağı görüşmeye katılmaktan son anda katılmaktan vazgeçerken, durum kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Bunun arkasından ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom​​​​​​​ Barrack Paris'te bir araya geldi.

"Güvenlik görüşmesi" olarak nitelendirilen toplantı sonrasında ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini bildirdiği bir açıklama yaparak, "Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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