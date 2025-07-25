Microsoft Uyarmıştı! CIA'e Siber Şok: Kritik Web Sitesi Hacklendi

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ABD’nin istihbarat omurgasına ait en hassas dijital sistemlerinden biri, ciddi bir siber saldırının hedefi oldu. CIA’in casusluk ve gözetleme operasyonlarına destek sağlayan, adı açıklanmayan bir web sitesi hacklendi. Saldırı, Amerikan istihbaratında ciddi endişelere yol açtı.

'ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIĞI'

Washington Times’ın haberine göre saldırıya uğrayan site, CIA’in gelişmiş izleme ve veri toplama sistemlerinin dijital altyapısında yer alıyor. Ancak yetkililer hangi verilerin sızdırıldığına ya da saldırının kapsamına dair henüz net bir bilgi paylaşmadı. Uzmanlar, saldırıyı “önemli bir güvenlik açığı” olarak yorumlarken, olayın Amerikan istihbarat operasyonlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekiyor. Şu an için saldırının etkileri ve alınacak karşı önlemlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

ABD siber güvenlik ve istihbarat birimleri, saldırının kaynağına ve kapsamına dair detaylı bir teknik inceleme yürütüyor. Hangi grubun saldırıyı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Ancak saldırı, istihbarat birimlerini alarma geçirdi.

MICROSOFT UYARMIŞTI

Söz konusu saldırı, Microsoft’un kısa süre önce yaptığı uyarının hemen ardından geldi. Şirket, devlet destekli bazı hacker gruplarının, kritik ABD altyapılarını hedef aldığına yönelik bulgular paylaşmıştı.

CIA, daha önce de dijital güvenlik açıklarıyla gündeme gelmişti. 2017’de Vault 7 sızıntısıyla CIA’in dijital gözetleme araçları sızdırılmıştı. 2024 yılında ise “Salt Typhoon” adlı siber casusluk grubu, Washington çevresindeki telekom altyapılarına sızmıştı. Yeni saldırının detayları gizliliğini korurken, ABD güvenlik birimlerinin önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi