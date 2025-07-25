ABD'den Macron’a Sert Mesaj: 'Bu Karar Hamas’ın Propagandasına Hizmet Ediyor'

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa’nın Filistin devletini tanıma kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Rubio, bu kararı "şiddetle reddettiklerini" belirtti.

Rubio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaklaşımını eleştirerek, "Amerika Birleşik Devletleri, Macron’un BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor" ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada Rubio, Fransa'nın bu kararının Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini ileri sürdü. Ayrıca, kararın 7 Ekim’de yaşamını yitirenlerin anısına "atılmış bir tokat" olduğunu iddia etti.

FRANSA, FİLİSTİN'İ TANIYACAK

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyurdu. Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını belirten Macron, X hesabından yaptığı açıklamada Fransa’nın tarihsel barış taahhüdüne sadık kaldığını ifade etti.

Macron’un açıklamasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yazdığı mektuba da yer verildi. Macron, Gazze’deki savaşın sona ermesinin ve sivil halkın korunmasının şu anda en acil mesele olduğunu vurguladı. Fransa, Suudi Arabistan ile birlikte 28-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Filistin Konferansı”na eş başkanlık yapacak.

Kaynak: AA