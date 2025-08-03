Denizli'de Acı Olay: Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'de eşi ile yaptığı gezide serinlemek için gölete giren adamın cansız bedeni bulundu. Ona yardım etmek isteyen eşi ise balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.

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Denizli'de Acı Olay: Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Denizli'nin Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde acı bir olay meydana geldi. Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayaaslan ile eşi Samime Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Dımbazlar Göleti'ne gitti. Serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan, suyun balçıklı olmasından dolayı gözden kayboldu. Eşinin kaybolduğunu gören Samime Kayaaslan da eşini bulmak için suya girdi. Kadını boğulmak üzereyken kurtaran amatör balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Denizli'de Acı Olay: Eşi Boğularak Öldü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

KADIN HASTANEDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kayaaslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışmalarının ardından İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

İbrahim Kayaaslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Denizli Jandarma
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