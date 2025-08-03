Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Baskınına Tepki

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürerken, son baskın yaptığı yerlerden biri de Mescid-i Aksa olmuştu. İsrail baskını sonrasında bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak barış umudunu zedelediğini belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı İsrailli Bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur.

İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir.

İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi