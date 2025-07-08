'Terörsüz Türkiye' Sürecinde En Kritik İki Gün

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Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından yeni bir sürece girerken, son günlerde hareketli saatler yaşanıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı’da Öcalan ile görüşmeden dönen DEM Parti heyeti ile görüşmüş ve görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. Görüşmenin ardından taraflar karşılıklı iradenin sürdüğü mesajını verdi.

Görüşmede bulunan MİT Başkanı Kalın’n Erbil’i ziyaret etmesinden sonra bugün de Irak’ın başkenti Bağdat’a giderek sürecin koordinasyonu için temaslarda bulunacağı bildirildi.

Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde en kritik 48 saate girildiğini yazdı.

Fırat yazısında, süreçte en kritik saatlere girildiğini belirtirken, Perşembe ve Cuma günlerini işaret etti. Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın bir çağrı daha yapacağı iddiasını gündeme getiren Fırat, Öcalan’ın “Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın” diyeceğinin beklendiğini belirtti.

Bu çağrıyla birlikte PKK’lı bir grubun Cuma günü silah bırakacağını ve 20-30 kişilik grubun başında da üst düzey bir örgüt yöneticisinin olmasının beklendiği iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet