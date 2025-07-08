İmralı Heyeti İle Adalet Bakanı Tunç'un Görüşmesi İptal Oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, dün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. 1 saatlik kritik zirve sonrası DEM Parti kısa bir açıklama yaparak "Terörsüz Türkiye" hedefi hakkında konuştuklarını bildirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ise ertelendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi