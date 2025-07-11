Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin yeni ifşa listesini yayımladı. Tüketici sağlığını tehdit eden ve etik kuralları ihlal eden firmaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

SUCUK, PASTIRMA, LAHMACUN...

Yeni listede özellikle sucuk, pastırma, lahmacun harcı ve çiğ köfte ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmaların ürünlerinde olması gereken et yerine mekanik ayrılmış et, sakatat ve hatta gıda boyası kullandığı saptandı.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Ceylaner Sucukları ile Tütüncüoğlu firmalarına ait ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda, mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu açıklandı. Bu tür etin ürün etiketinde belirtilmemesi yasalara uygun değil.

PASTIRMADA GIDA BOYASI

Tekin Çapan adlı işletmeye ait dökme pastırmada, gıda yönetmeliklerine aykırı olarak gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu katkı maddeleri, özellikle alerjik reaksiyonlar ve sağlık sorunlarına yol açabileceği için yasaklı sınıfta yer alıyor.

Hazır yemek sektöründen de çok sayıda işletme listeye girdi. Kayseri merkezli Çiçek Pide isimli işletmenin dana lahmacun harcında, dana eti yerine kanatlı eti ve taşlık (sakatat) bulunduğu belirlendi. Aynı şekilde, Es Onur Pide isimli işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti kullanıldığı bildirildi.

Güri Hamid Kebap Salonu isimli işletmeye ait çiğ kebap harcında ise dana ve kuzu eti yerine böbrek (sakatat) kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, tüketicileri gıda alırken etiket okuma konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı ve hileli ürünlerle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.