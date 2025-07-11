Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünleri üreten firmaları bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Sucuk, pastırma, lahmacun ve çiğ köfte gibi ürünlerde et yerine sakatat ve katkı maddeleri kullanıldığı ortaya çıktı. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin yeni ifşa listesini yayımladı. Tüketici sağlığını tehdit eden ve etik kuralları ihlal eden firmaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

SUCUK, PASTIRMA, LAHMACUN...

Yeni listede özellikle sucuk, pastırma, lahmacun harcı ve çiğ köfte ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmaların ürünlerinde olması gereken et yerine mekanik ayrılmış et, sakatat ve hatta gıda boyası kullandığı saptandı.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Ceylaner Sucukları ile Tütüncüoğlu firmalarına ait ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda, mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu açıklandı. Bu tür etin ürün etiketinde belirtilmemesi yasalara uygun değil.

PASTIRMADA GIDA BOYASI

Tekin Çapan adlı işletmeye ait dökme pastırmada, gıda yönetmeliklerine aykırı olarak gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu katkı maddeleri, özellikle alerjik reaksiyonlar ve sağlık sorunlarına yol açabileceği için yasaklı sınıfta yer alıyor.

Etiketi Başka, İçeriği Başka... Hileli Pastırma, Lahmacun ve Sucuklar İfşa Edildi - Resim : 1

Hazır yemek sektöründen de çok sayıda işletme listeye girdi. Kayseri merkezli Çiçek Pide isimli işletmenin dana lahmacun harcında, dana eti yerine kanatlı eti ve taşlık (sakatat) bulunduğu belirlendi. Aynı şekilde, Es Onur Pide isimli işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti kullanıldığı bildirildi.

Güri Hamid Kebap Salonu isimli işletmeye ait çiğ kebap harcında ise dana ve kuzu eti yerine böbrek (sakatat) kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, tüketicileri gıda alırken etiket okuma konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı ve hileli ürünlerle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşiş
Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti Kritik Günde Tahliye Başvurusu
Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi? Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi?
Çocuk Giyimine Denetim: Riskli Ürün Raflardan İndiriliyor Çocuk Giyimine Denetim: Riskli Ürün Raflardan İndiriliyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu
Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü