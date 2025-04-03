TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'dan İlk Açıklama

TRT dizisinin kadrosundan çıkarılan arkadaşı Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yaptığı için bir başka TRT projesi olan dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kuzum, ilk paylaşımında, destek verenlere teşekkür etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'dan İlk Açıklama

Öğrencilerin başlattığı ‘ekonomik boykot’ çağrılarına destek paylaşımı yapan Aybüke Pusat’ın TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından, Pusat’a destek açıklaması yapan oyuncu Boran Kuzum da TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanması planlanan ‘Bir Ruh Macerası’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Boran Kuzum, kadrodan çıkarılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Kuzum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kuzum açıklamasında, “Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'dan İlk Açıklama - Resim : 1

Kamuoyunda pek çok siyasi parti ve ünlü ismin de araları olduğu isimler boykot çağrılarına destek verirken, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Daha sonra Boran Kuzum da Pusat'a destek paylaşımı yapmış ve aynı kaderi paylaşmıştı.

Aybüle Pusat'a destek paylaşımı yapanlar arasında sevgilisi Furkan Andıç de Tabii dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bu sabah saatlerinde boykot paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Aybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden ÇıkarıldıAybüke Pusat'a Destek Vermişti... Boran Kuzum da TRT Dizisinden ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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