Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı! 6 Yaralı

Kayseri'de G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı ambulans, A.Ö.’nün kullandığı 38 LS 819 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Olayın bildirilmesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta toplam 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA