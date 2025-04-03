Esenyurt’ta Erkek Dehşeti! Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Esenyurt’ta Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anlarına tanık olan 16 yaşındaki kızları, annesini kurtarmaya çalıştı ama engel olamadı. Saldırgan koca gözaltına alındı.

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Esenyurt’ta Erkek Dehşeti! Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kadınlar her gün erkekler tarafından şiddet görmeye ve öldürülmeye devam ediyor. Yasalar kadınları korumaya yetmiyor. Esenyurt’ta erkek şiddeti bir kadının daha hayatına mal oldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki bir sitede dün akşam yaşanan olayda, Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’a bıçakla saldırdı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları, annesini korumak için araya girdi ancak babasını durduramadı.

Esenyurt’ta Erkek Dehşeti! Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Resim : 1

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Ahmet Başak ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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