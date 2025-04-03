Tır ve Yolcu Servisi Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
Tokat’ta tır ve yolcu otobüsünü karıştığı kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Trafik kazası, öğle saatlerinde Kızıliniş mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Sivas yönünden Tokat’a doğru ilerleyen C. A. idaresindeki 34 DVF 319 plakalı tır, sürücüsünün aracının kontrolünü kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan tır, Tokat’tan Artova yönüne ilerleyen M. Y. idaresindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüs şoförü ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent genelindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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