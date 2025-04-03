Çatıdan Düşen Tamirci Kurtarılamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, anten tamiri için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen televizyon tamircisi Hasan Kandemir hayatını kaybetti.

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Çatıdan Düşen Tamirci Kurtarılamadı

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatısında anten tamiri yapan Kandemir, dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kandemir’i bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kandemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Kandemir’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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