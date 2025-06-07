Kısmetse Olur ile Tanınmıştı! Şeydanur'u Görenler Tanıyamadı, Bütün Eski Paylaşımlarını Sildi

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Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Şeydanur Tunç, imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Tunç'u görenler tanıyamıyor.

Yarışmayla birlikte sosyal medyada fenomen olan Şeydanur Tunç, takipçilerini şaşırttı. İmajını tamamen değiştiren Tunç, geçmişteki tüm paylaşımlarını da hesabından kaldırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tunç, yeni imajıyla olan karelerini paylaşmayı sürdürüyor.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Şeydanur Tunç’un yeni görünümü kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı “Tanımakta zorlandık”, “Bambaşka biri olmuş” gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi.