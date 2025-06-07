Kısmetse Olur ile Tanınmıştı! Şeydanur'u Görenler Tanıyamadı, Bütün Eski Paylaşımlarını Sildi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Şeydanur Tunç'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yarışmayla birlikte sosyal medyada fenomen olan Tunç, tarzını tamamen değiştirdi, bambaşka biri oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kısmetse Olur ile Tanınmıştı! Şeydanur'u Görenler Tanıyamadı, Bütün Eski Paylaşımlarını Sildi
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Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Şeydanur Tunç, imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Tunç'u görenler tanıyamıyor.

Kısmetse Olur ile Tanınmıştı! Şeydanur'u Görenler Tanıyamadı, Bütün Eski Paylaşımlarını Sildi - Resim : 1

Yarışmayla birlikte sosyal medyada fenomen olan Şeydanur Tunç, takipçilerini şaşırttı. İmajını tamamen değiştiren Tunç, geçmişteki tüm paylaşımlarını da hesabından kaldırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tunç, yeni imajıyla olan karelerini paylaşmayı sürdürüyor.

Kısmetse Olur ile Tanınmıştı! Şeydanur'u Görenler Tanıyamadı, Bütün Eski Paylaşımlarını Sildi - Resim : 2

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Şeydanur Tunç’un yeni görünümü kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı “Tanımakta zorlandık”, “Bambaşka biri olmuş” gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi.

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