Ünlü Oyuncu Rıza Kocaoğlu Ameliyat Oldu! Hasta Yatağından Duyurdu, İki Ayağı da...

İnci Taneleri, Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan, menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi soruşturmasında' tanık olarak ifade veren oyuncu Rıza Kocaoğlu, ameliyat oldu. Sosyal medya hesabı Instagram’dan hastaneden bir fotoğraf paylaşan Kocaoğlu, iyi olduğunu belirtti.

AMELİYAT OLDU

Kocaoğlu paylaşımında şu ifadelere verdi: Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim. 46 yaşındaki ünlü oyuncu ünlü oyuncu, ne ameliyatı olduğu hakkında ise bir bilgilendirme yapmadı.

TANIK OLARAK İFADE VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim’deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermişti.

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

'SEBEBİM AĞAÇLARIN KESİLMESİ'

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren Rıza Kocaoğlu şunları söylemişti: Ben Gezi Parkı’na çok yakın bir mahallede oturuyorum, orada olmamın sebebi ağaçların kesilmesidir. Nitekim Gezi Parkı nedeniyle oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katılmış oldum. Mehmet Ali Alabora ile da telefon görüşmem, o dönem sendika başkanı olması sebebiyledir. Zaten yalnızca 1 kere ve çok kısa görüşmem olmasından dolayı yaptığım görüşmeyi hatırlamam gayet doğaldır.

MAHKEME ERTELENMİŞTİ

Kocaoğlu, aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu söylemişti. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe tarihine erteledi.