Amedspor ile Fenerbahçe Taraftarları Birbirine Girdi: Havaya Ateş Açıldı, Yaralılar Var

Amedspor taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları bir dinlenme tesisinde denk gelince ortalık savaş alanına döndü. İki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Jandarma ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtabildi.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde futbol taraftarları arasında kavga çıktı. Birinci Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları, yolculuk sırasında aynı tesiste mola verince karşı karşıya geldi.

Amedspor ile Fenerbahçe Taraftarları Birbirine Girdi: Havaya Ateş Açıldı, Yaralılar Var - Resim : 1

BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Başlangıçta sözlü tartışma olarak başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraftarlar, taş ve bıçaklarla birbirine saldırırken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı kontrol altına almak isteyen jandarma ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Amedspor ile Fenerbahçe Taraftarları Birbirine Girdi: Havaya Ateş Açıldı, Yaralılar Var - Resim : 2

İKİ KİŞİ YARALI

Yaşanan arbede sırasında yaralanan iki Fenerbahçe taraftarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga anları ise telefon kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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