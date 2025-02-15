Devre Arasında Kalp Krizi Geçirdi: Başantrenörden Acı Haber

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen, Nilüfer Belediyespor ile yapılan maçın devre arasında kalp krizi geçirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren 1969 doğlumlu Seymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABER FEDERASYONDAN GELDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Serdar Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıllarca milli formayla ülkemize hizmet etmiş, milli takım kategorilerinde de antrenörlük yapmış olan Seymen, Sarp Seymen'in babası, eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen'in de eşiydi. Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz."

Eski Milli Takım Antrenörü, şu anda ise Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörlüğünü yapan Serdar Seymen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Seymen, kaldırıldığı hastenede… pic.twitter.com/ZQqUGtbGW8 — Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) February 15, 2025

Kaynak: AA