Devre Arasında Kalp Krizi Geçirdi: Başantrenörden Acı Haber

Nilüfer Belediyesi-Spor Toto maçının devre arasında Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirdi. Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Devre Arasında Kalp Krizi Geçirdi: Başantrenörden Acı Haber

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen, Nilüfer Belediyespor ile yapılan maçın devre arasında kalp krizi geçirdi.

Devre Arasında Kalp Krizi Geçirdi: Başantrenörden Acı Haber - Resim : 1

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren 1969 doğlumlu Seymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devre Arasında Kalp Krizi Geçirdi: Başantrenörden Acı Haber - Resim : 2

ACI HABER FEDERASYONDAN GELDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Serdar Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıllarca milli formayla ülkemize hizmet etmiş, milli takım kategorilerinde de antrenörlük yapmış olan Seymen, Sarp Seymen'in babası, eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen'in de eşiydi. Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz."

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Kaynak: AA

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