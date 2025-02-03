Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu

Maç sonrası Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor kafilesi arasında kavga çıktı. Kavgaya Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin da dahil oldu. İşte o görüntüler....

Son Güncelleme:

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.

Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş! 2 Kırmızı Kart, 5 GolFenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş! 2 Kırmızı Kart, 5 GolSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş! 2 Kırmızı Kart, 5 Gol Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor
Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu Morata'nın Transfer Maliyeti Resmen Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu Morata'nın Transfer Maliyeti Resmen Açıklandı
Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı Önüne Kattığı Araçlarla Köprüden Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti