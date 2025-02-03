Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu
Maç sonrası Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor kafilesi arasında kavga çıktı. Kavgaya Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin da dahil oldu. İşte o görüntüler....
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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