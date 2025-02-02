Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş! 2 Kırmızı Kart, 5 Gol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

CANLI | FENERBAHÇE 2-2 RİZESPOR

90+8' Tadic’in pasında topu alan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

89' Tadic’in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

85' Talisca’nın uzak mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

79' Szymasnki’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafayla indirdiği topta Talisca gelişine vurdu. Kaleci Tarık’tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

78' Oyun çıkmak için kenara hareketlenen Rachid Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

77' Oğuz Aydın’ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı.

76' Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

75' Szymanski’nin sol taraftan ceza sahası içine ortasında En-Nesyri’nin altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

56' Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

54' Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu alan Dzeko’nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

79' GOL | Edin Dzeko beraberliği getiren golü kaydetti.

78' KIRMIZI KART | Rizespor'da Ghezzal ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İkinci yarı başladı

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45+11' Szymanski'nin pasında Fred'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Pozisyonun devamında Oğuz'un boş kaleye kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

45+8' GOL | Penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın sol tarafından ağlara gönderdi.

45+5' VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin'in ceza sahası içinde Skriniar'ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin'i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

45' Kostic’in sol taraftan çizgiye kadar indikten ceza sahası içine ortasında savunmaya da çarpan topu kaleci Tarık çeldi. Dzeko’nun hareketlendiği meşin yuvarlağı Samet Akaydin son anda uzaklaştırdı.

42' Szymanski’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar’ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

42' GOL | Milan Skriniar, farkı bire indiren golü kaydetti.

24' Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünden Dzeko’nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.

21' Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.

13' GOL | Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe’un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can’ın solundan ağlarla buluştu.

7' GOL | Akintola’nın sol taraftan pasında Ali Sowe’un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi