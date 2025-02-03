Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu

Galataaray, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda Milan ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. İtalyan kulübü Milan'dan kiralanan Morata'nın maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu

Ahmed Kutucu ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Alvaro Morata'yı gelecek sezon devre arasına kadar kiraladı. Galatasaray'ın Milan'a kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeyeceği açıklandı. Alvaro Morata'nın sezon sonuna kadar 3 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro, 2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro" denildi.

Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Milan
Son Güncelleme:
Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor
Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz
Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş! 2 Kırmızı Kart, 5 Gol Fenerbahçe'den Rizespor Karşısında İnanılmaz Dönüş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu Morata'nın Transfer Maliyeti Resmen Açıklandı
Şanlıurfa'da Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı Önüne Kattığı Araçlarla Köprüden Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti