Sivasspor’da Konyaspor Mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Ligde dün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.
Devamında rondo çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı sonlandırdı.
Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı yenileme çalışması yaparak geçirdi.
Yiğidolar, bir günlük aranın ardından 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor ile Konyaspor 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 3 puan için sahaya çıkacak.
Kaynak: İHA