Gaziantep FK Sivasspor’u Uzatmalarda Mağlup Etti
Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan maçın hakemi Ozan Ergün oldu.
Karşılaşmanın gollerini Sivasspor adına 26. dakikada Rej Manaj penaltıdan attı.
Gaziantep FK'nın golleri 33'te Kozlowski, 90+1'de Arda Kızıldağ'dan geldi.
Kaynak: ANKA