Tüpraş Stadı'nda Müthiş Dönüş: Derbide Kazanan Beşiktaş

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski görev yapacak.

Dev karşılaşmanın 11’leri de belli oldu. Takımların şu kadrolarla sahaya çıkmaları bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 2-1 TRABZONSPOR

65' GOL | Immobile'nin ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Rashica'ya verdiği pasta Rashica, dar açıdan sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı. Savunmada Batagov'a çarpan top ağlarla buluştu.

57' SARI KART | Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Rafa Silva, penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

53' GOL | Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Rafa Silva, penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17' GOL | Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Simon Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Kaynak: Haber Merkezi