Tüpraş Stadı'nda Müthiş Dönüş: Derbide Kazanan Beşiktaş

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya geldi Dev derbide nefesler kesildi. Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Tüpraş Stadı'nda Müthiş Dönüş: Derbide Kazanan Beşiktaş

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski görev yapacak.

Tüpraş Stadı'nda Müthiş Dönüş: Derbide Kazanan Beşiktaş - Resim : 1

Dev karşılaşmanın 11’leri de belli oldu. Takımların şu kadrolarla sahaya çıkmaları bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

Tüpraş Stadı'nda Müthiş Dönüş: Derbide Kazanan Beşiktaş - Resim : 2

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 2-1 TRABZONSPOR

65' GOL | Immobile'nin ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Rashica'ya verdiği pasta Rashica, dar açıdan sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı. Savunmada Batagov'a çarpan top ağlarla buluştu.

57' SARI KART | Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Rafa Silva, penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

53' GOL | Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Rafa Silva, penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17' GOL | Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Simon Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Trabzonspor, Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor; 23 Kişilik Kadro Belli OlduTrabzonspor, Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor; 23 Kişilik Kadro Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Trabzonspor Süper Lig
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yeni Forması Görücüye Çıktı Fenerbahçe'nin Yeni Forması Görücüye Çıktı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır
Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Fenerbahçe'nin Bekleneni Veremeyen Yıldızı ABD Yolcusu Fenerbahçe'nin Yıldızı ABD Yolcusu
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım