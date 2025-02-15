Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda

Trabzonspor, bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.

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Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, stadyuma giriş yaptı.

19.00’da başlayacak ve heyecanların dorukta olacağı karşılaşmada Beşiktaş’a konuk olacak. Bordo-mavililer, kamp yaptığı otelden ayrılarak Tüpraş Stadyumu’na geldi.

Trabzonspor, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Kaynak: İHA

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