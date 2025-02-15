Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda
Trabzonspor, bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, stadyuma giriş yaptı.
19.00’da başlayacak ve heyecanların dorukta olacağı karşılaşmada Beşiktaş’a konuk olacak. Bordo-mavililer, kamp yaptığı otelden ayrılarak Tüpraş Stadyumu’na geldi.
Trabzonspor, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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