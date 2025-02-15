Fenerbahçe'nin Yeni Forması Görücüye Çıktı

Fenerbahçe’nin bu sezonki 4. forması görücüye çıktı. Puma tarafından üretilen forma ilgili sitelerde satışa sunuldu.

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Fenerbahçe’nin forma sponsoru Puma, Fenerbahçe’nin bu sezonki 4. formasını kamuoyuyla paylaştı.

Formanın göğüs bölgesinde yer alan görkemli bir kanarya desenine sahip dikkat çekici tasarımı, Fenerbahçe’nin kulüp kimliğine derinlemesine işlenmiş bu özel sembolü yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin Yeni Forması Görücüye Çıktı - Resim : 1

Lacivert üzerine özgün bir tasarımla eklenen bu detay, kulübün zirve ruhunu ve sınırsız hedeflerini ön plana çıkarıyor. Forma bu özellikleri ile Fenerbahçe taraftarı için hem estetik hem duygusal bir anlam içeriyor. Puma’nın dryCELL kumaş teknolojisiyle üretilen bu yeni forma, oyuncuların sahadaki performansını da optimize etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Yeni Forması Görücüye Çıktı - Resim : 2

Terin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan bu yenilikçi teknoloji, omuz omuza mücadelelerde futbolcuların konforunu maksimum seviyede tutmasını sağlıyor.

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Kaynak: DHA

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