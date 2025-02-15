Jose Mourinho, Süper Lig Maçını İzledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir - Bodrum FK maçını stadyumdan takip etti. Mourinho Bodrum FK’nın başına geçen, eski yardımcı antrenörü Jose Morais’i yalnız bırakmadı.

Jose Mourinho, Süper Lig Maçını İzledi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK ile mücadele ediyor. Müsabakayı stadyumdan takip eden isimlerden biri ise Jose Mourinho oldu.

ESKİ YARDIMCISINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmayarak maçı stadyumda izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan takip eden isimler arasında yer aldı.

Mourinho ile Montella'nın sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: İHA

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