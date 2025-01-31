Jose Mourinho Ateş Püskürdü

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile berabere kalarak play-off’lara kalmasının ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Mourinho, UEFA’nın cezasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe aldığı sonuçla play-off turuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, UEFA’nın cezasına tepki gösterirken “ Ben buraya bu maçta gelerek taraftarımıza bir mesaj vermek istedim. Oyuncularım bunu hak ediyor. Oyuncularım turu atlamasa da onlarla gurur duyardım” ifadelerini kullandı.

İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş’ın durumlarına ilişkin konuşan Mourinho, “uzun süredir oynamıyorlardı. Herkes bugün harika savaştı. Taraftarların da bu şekilde gurur duyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'OYNAYACAK DURUMDA DEĞİLLERDİ'

Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En başından beri bizim için her şey zordu. Ferdi son dakikada gitti, yerine birini yazamadık. Listeye yazdıklarımız sakatlıklar yaşadı. Yazmadığımız isimler hazır durumdaydı ama onlar da oynayacak durumda değillerdi.

Keyfini çıkaralım, dinlenelim. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi