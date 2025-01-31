Voleybol Camiası Bu İddiayı Konuşuyor: Beşiktaş’tan Ebrar Karakurt Hamlesi
Voleybol camiasında büyük hareketlilik var. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt için Beşiktaş'ın hamlede bulunduğu iddia edildi. İşte çok konuşulacak o iddia...
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 18. hafta sonunda play-off hattının iki basamak altında 10. sırada kalan Beşiktaş’ta büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Smaçör Saliha Şahin,10 milyon liralık maaş teklifini reddedip Beşiktaş'tan Zeren Spor'a geçti.
Bunun üzerine Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Julia Szczurowska’yı bir buçuk yıllığına renklerine kattı.
Beşiktaş'ın Ebrar Karakurt’u ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Voleybol camiası bu iddia ile çalkalandı.
Öte yandan fanatik Beşiktaşlı olan Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından akıllarda soru işareti bırakan bir fotoğraf paylaşmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi