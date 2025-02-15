Fenerbahçe'nin Bekleneni Veremeyen Yıldızı ABD Yolcusu

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in ABD'nin Los Angeles FC ekibine kiralandığı bildirildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Bekleneni Veremeyen Yıldızı ABD Yolcusu

Süper Lig Fenerbahçe’ye rekor bedelle transfer olmasının ardından bir türlü beklenileni veremeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılacağı bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder’in MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gönderileceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Bekleneni Veremeyen Yıldızı ABD Yolcusu - Resim : 1

Anlaşma şartlarında kiralama bedelinin 1.2 milyon Euro olacağı ve oyuncunun maaşını iki kulübün ortaklaşa ödeyeceği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun vizesi çıktığında sağlık kontrolü için ABD’nin yolunu tutacağı kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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