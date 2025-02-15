Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı son antrenman ile noktaladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu liderliğinde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışması ile antrenmanı sürdüren Alanyaspor, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Hatayspor ile yarın saat 13.30’da Mersin Stadyumu'nda 3 puanı almak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA