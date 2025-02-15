Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda mücadele edeceği Hatayspor maçı öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

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Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı son antrenman ile noktaladı.

Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır - Resim : 1

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu liderliğinde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışması ile antrenmanı sürdüren Alanyaspor, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır - Resim : 2

Corendon Alanyaspor, Hatayspor ile yarın saat 13.30’da Mersin Stadyumu'nda 3 puanı almak için mücadele edecek.

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Kaynak: İHA

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